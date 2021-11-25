حميدتي: حمدوك كان مُتّفقاً معنا على تغيير شامل للحكومة

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان “حميدتي”، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان مُتّفقاً معنا على تغيير شامل للحكومة.

وأضاف في لقاء مع قناة الجزيرة: حمدوك لم يكن حراً في عمله بل مُقيداً بمواقف الحُرية والتغيير.

وأشار “حميدتي” إلى أن همّهم الآن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجنبنا الأزمات والاضطرابات السياسية، منوهًا إلى أنّ الثورة اختطفتها أحزاب مُعيّنة وبدّلت التمكين السابق بتمكين جديد, وتابع: “ولم تصغ لنصحنا”.

وفي سياق منفصل, قال “حميدتي”، إن قوات الدعم السريع نظامية تتبع للجيش السوداني وليست قوات خاصّة.