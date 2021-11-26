المُعتقلون السياسيون يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام





الخرطوم: السوداني

دخل المعتقلون السياسيون – المحتجزون بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي – في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة، بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقال حزب المؤتمر السوداني في صفحته على الفيسبوك،

على رأس المعتقلين السياسيين المضربين، الأمين العام للحزب خالد عمر يوسف، والأمين السياسي شريف محمد عثمان والقيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن بالإضافة لآخرين لم تفصح عنهم.

وأشار الحزب إلى أن هناك العديد من المعتقلين السياسيين – منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر – من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة.