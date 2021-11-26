شاب عراقي يسقط من الطابق الخامس بأحد المجمعات السكنية في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قام شاب عراقي يبلغ من العمر ٢٥ عاماً بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بأحد المجمعات السكنية جنوب الخرطوم، مما أدى لإصابته بكسور بالغة.

وكان الشاب العراقي الذي يقطن إحدى الشقق بالمجمع في معية عدد من أصدقائه في الساعات الأولى من الفجر حين سمع سكان المجمع صوته وهو يهدد بالسقوط من بلكونة الشقة، وظل الشاب العراقي معلقاً على حائط البلكونة لعشر دقائق، حينها قام عددٌ من حراس المجمع بجلب عدد من (المراتب) الإسفنجية ليسقط عليها حتى لا يرتطم جسمه بالأرض.

عقب سقوطه تم نقله لمستشفى قريب من المجمع للعلاج، وقامت الشرطة باتخاذ الإجراءات الجنائية.