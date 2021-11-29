الأول في مجال الأبحاث وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بدولة الإمارات، سوداني ينال الإقامه الذهبية في مجاله

نال المهندس احمد ساتي عبدالرحمن نقدالله الاقامة الذهبية من دولة الامارات العربية المتحدة ، يعمل م. أحمد في دولة الامارات بعد ان تخرج من جامعتها جامعة الامارات، في مجال الأبحاث وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بالدولة ، ولد م. احمد وترعرع بمدينه العين بدولة الامارات العربية المتحدة و شارك في العديد من الدراسات لمشاريع متعلقه بالامن الغذائي بافريقيا و السودان و دول الخليج .

والجدير بالذكر قد نال أحمد الاقامه الذهبية لفئه اصحاب المواهب المتخصصة.