مع انعدام (المدعوم) ..مواطنون يحجمون عن شراء الخبز (التجاري)

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

أحجم عدد كبير من المواطنين في أرجاء العاصمة المختلفة عن شراء الخبز التجاري الذي تراوحت قيمة القطعة الواحدة منه مابين ٣٠- ٥٠ ج وهو ما يفوق الطاقة المادية للمواطن البسيط والأسر التي لديها عدد افراد اكبر وتحتاج لكميات كبيرة.

و قل انتاج المخابز للخبز المدعوم الذي يعتبر سعره مناسبا الا أنه ينتج في أيام محدودة خلال الاسبوع بكميات بسيطة جدا لاتكفي المحتاجين له وهو ما أكده عدد من المواطنين بمنطقة الكلاكلات شرق بأنهم لا يحصلون على حصتهم من الخبز المدعوم كاملة واحيانا يقفون ساعات طويلة في الصف ليتفاجأوا بانتهاء الكمية لقلة الدقيق المخصص له مع توفر التجاري بسعر مرتفع.