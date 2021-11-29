الثقافة بالنيل الازرق تدعو لجعل مراكز الشباب نموذجًا للتعايش السلمي

الدمازين: كوكتيل

دعت الاستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الاعلى للثقافة والاعلام باقليم النيل الازرق بضرورة جعل المراكز الشبابية نموذجًا للتعايش السلمي وخلق فرص جيدة لتقديم عمل شبابي متميز يسهم في احداث التغيير المجتمعي وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود..

وقالت ان اتفاقية سلام جوبا فتحت فرصا اكبر وآفاقا ارحب لامكانية توظيف نسبة الـ 40% لاعادة اعمار ما دمرته الحرب في الاعوام السابقة .

واضافت ان اتفاق سلام جوبا بصلاحياته الواسعة ومكاسبه المتعددة ملك لشعب النيل الازرق مناشدة الشباب للعب ادوار اكبر في تنزيل اتفاقية السلام لارض الواقع. .

جاء ذلك لدى مخاطبتها مساء امس بقاعة الادارة الاهلية بالدمازين ختام الورشة التدريبية حول الادارة الفاعلة وبناء السلام التي نظمها المجلس الاعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة بمشاركة عدد من قيادات العمل الشبابي والطوعي..

وامتدحت فواتح الخطوات الجادة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة واهتمامه المتعاظم بتفعيل دور مراكز الشباب تجاه المجتمع ومساهمة الشباب في بناء السلام ودعم عملية الاستقرار المجتمعي واكدت وقفة ودعم المجلس الاعلى للثقافة والاعلام للفعاليات الشبابية في المرحلة القادمة.