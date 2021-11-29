(زغرودة) تجمع بين أزهري محمد علي وانصاف فتحي

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

عبرت الفنانة إنصاف فتحي عن سعادتها البالغة لعمل فني جديد جمعها بالشاعر الكبير أزهري محمد علي من قصيدته الشهيرة (على القيادة العامة) من الحانها بعنوان (زغرودة)، مشيرة لاعجابها الشديد بالاغنية وحبها الكبير لشاعرها .

فيما عبرت إنصاف عن سعادتها بهذا التعاون الفني على صفحتها :(يا جماعة انا مبسوطة شديد لاني انتهيت من تلحين عمل كبير حاباه شديد لانه قيم جدا

وكلماته كاتبها زول بحبه جدا اسمه ازهري محمد علي) وأضافت (شكرا للتعاون المفرح والكلام البشرح القلب انا فخورة بيك جدا و اتمنى العمل ينال رضاكم).

يقول مطلع الاغنية :

الواحدة ميقات التجلي

ميقات صعود الثورة في هرم المواعيد

زغرودة