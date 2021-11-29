الدقير: برمة خانته الحصافة السياسية والتقديرات وأتمنى أن يراجع موقفه

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، نحن نحترم الجيش ونحييه وهو يؤدي واجبه، ولكن المطروح أن تكون هنالك سلطة مدنية بالكامل، والشعار المرفوع لا يمكن أن تكون هناك شراكة مع الانقلابيين.

و أضاف في مؤتمر صحفي: لا بد من فرز جديد وأي جهة مؤيدة للانقلاب لا يمكن أن تكون معنا في الحرية والتغيير.

وفي ذات السياق، قال الدقير إنهم يعتبرون موقف شباب حزب الأمة القومي والمؤسسات في الحزب هو الموقف، وإنه مع قوى الحرية ولم يقل إنه مع الانقلاب، موضحًا أنه لا يريد أن يخوض في حيثيات داخلية ولا في حيثيات تخص رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وتابع: “خانته الحصافة السياسية والتقديرات وأتمنى أن يراجع موقفه”.