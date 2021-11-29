تنسيقيات مقاومة الخُرطوم تعلن عن مليونية 30 نوفمبر نحو القصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن أن القصر الجمهوري سيكون وجهة مشتركة لمواكب غد “الثلاثاء”.

وقالت في بيان إنّ ذلك تعبيرٌ عن الموقف الثابت، “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة”، مشيرة إلى نشر مسارات مليونيات 30 نوفمبر عبر اللجان الميدانية في الأحياء وصفحات لجان المقاومة والتنسيقيات.

وأضافت: ناقشت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم خبر اجتماع المدعو رئيس مجلس وزراء الانقلاب مع أجسام تدعي أنها لجان مقاومة، نقول لحمدوك ولكل الانقلابيين: لو كان خلق الأجسام الوهمية يحمي السلطة، لكان البشير في السلطة حتى الآن. وموقفنا من السلطة الانقلابية كان وما زال وسيظل واضحاً، ولا نفرق بين حمدوك والبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق.