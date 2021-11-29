القائد العام للقوات المسلحة: السودان ليس له عداء مع إثيوبيا

بركة نورين: السوداني

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، القوات في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف.

وكان في إستقباله، الفريق ركن عصام الدين كرار قائد القوات البرية وعدد من قادة القوات المسلحة.



و شهدت المنطقة إعتداءات الإثيوبية على المنطقة، أودت بإستشهاد ٦ من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من ٣١ من الضباط والجنود.

وأكد البرهان إلتزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا موضحًا أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا

وجدد القائد العام للقوات المسلحة تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان، مؤكدًا أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

ودعا البرهان مواطني منطقة الفشقة بالإنخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية مؤكداَ عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات وإلتزامها بتأمين مزارعهم .