الحزن يخيم على أهل الوسط الفني وفاة بودي قارد مشاهير الفنانين في حادث سير أليم

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

توفي إثر حادث سير أليم مطلع فجر الثلاثاء بكبري أمدرمان بودي قارد مشاهير الفنانين (مهند) أثناء توجهه إلى أمدرمان بعد مناسبة زواج أحيتها الفنانة مروة الدولية بمنطقة بحري.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث أثناء اعتلاء مهند كبري الحديد بأمدرمان على دراجة نارية (موتر) تصادف في وقتها ظهور سيارة (برادو) كانت منطلقة بسرعة شديدة لتصطدم به، وتلقي بجسده في سياج الكبري وفارق الحياة.

تجمهر الكثيرون في مكان الحادث، ليتم نقله إلى المستشفى ثم إلى مشرحة أمدرمان التي توافد إليها عدد كبير من أهل الوسط الفني الذين تربطهم به علاقة صداقة ومحبة كبيرة، وكانت الدهشة والصدمة بادية عليهم من هول المفاجأة.

تشييع مهيب

رفضت أسرة (مهند) تشريح جثمانه نسبة لفظاعة الحادث، ليتم تشييع جثمانه في موكب مهيب يتقدمه أهل الوسط الفني، وأهله وأصدقاؤه ومعارفه إلى مقابر بري حيث تقيم أسرته وكان الحزن والألم يخيم على الجميع .

نعي الفنانين

نعاه عدد كبير من الفنانين على صفحاتهم الشخصية، معددين خصاله الطيبة، من بينهم الفنان حسين الصادق، ويوسف البربري، وشذى عبدالله، وندى القلعة، وحنان بلوبلو، ومحمد بشير، وإنصاف فتحي.

علاقات مع الفنانين

ربطت علاقة صداقة مميزة بين الراحل والأغلبية من الفنانين الذين تعامل معهم كبودي قارد لتأمين الحفل، وأبرز هؤلاء الفنانين ندى القلعة، ومحمد بشير، ومروة الدولية، وحسين الصادق، وأحمد الصادق، وإنصاف مدني وآخرون.