البنك الزراعي يستهدف تمويل (800) ألف فدان

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن البنك الزراعي عن استهدافه تمويل مساحة 800 ألف فدان لزراعة محاصيل العروة الشتوية 2021 _ 2022م بمبلغ 87 مليار جنيه لكل مراحل العمليات الزراعية .

وأكد مدير البنك الزراعي المكلف أن البنك أعد سياسته التمويلية للعروة الشتوية بالتركيز على زراعة محصول القمح بنسبة 90% من المساحة المستهدفة، إضافة إلى تمويل محاصيل زهرة الشمس والبصل والبطاطس والفول المصري، مبيناً أن الاحتياجات النقدية لمقابلة تمويل الموسم الشتوي 60 ملياراً للمرحلة الأولى، و18 ملياراً لمتبقي المراحل، كاشفاً أن الاحتياجات العينية للموسم بلغت حوالي 40 ألف طن من سماد الداب تم توفيرها، إضافة إلى 85 ألف طن من سماد اليوريا، وعدد 35 ألف بالة خيش للحصاد .