5 أسباب وراء قطوعات الكهرباء بالبلاد

الخرطوم : ابتهاج متوكل

بسبب نقص الفيرنس، والضعف الإداري، والصيانة، والأعطال، والتمويل، عادت قطوعات الكهرباء من جديد للبلاد، وذلك بحسب إفادات رسمية وفنية، وتجاوزت ساعات القطوعات في بعض أحياء العاصمة 6 ساعات خلال اليوم.

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن أسباب قطوعات الكهرباء، تعود لعدم توفر وقود، وأن بعض الوحدات متوقفة لندرة الإسبير، ودخول بعض الوحدات في مرحلة الصيانة السنوية، وأوضحت المصادر، أن هنالك وحدتين في أم دباكر متوقفة للصيانة، و٣ وحدات ببحري، إلى جانب ٣ بالغازية بحري.

وشددت المصادر، على أن هنالك ضعفاً إدارياً تسبب في هذا الوضع الراهن، وأشارت، إلى أن البارجة التركية توقفت تماماً لعدم توفر الوقود.

وفي الاثناء أرجعت وزارة الطاقة والنفط أسباب عودة قطوعات الكهرباء لنقص حاد في الفيرنس، وذلك وفق حديث لوكيل الطاقة المكلف حسين محمود بإحدى وسائل الإعلام.

وشددت مصادر فنية، على أن الوضع الراهن للكهرباء يحتاج لتوفير الوقود الفيرنس والجازولين، والإسبيرات وقطع غيار لمحطات حرارية في قري وبحري الحرارية وأم دباكر، وقالت المصادر لـ(السوداني) إنها مكلفة جداً، ويجب على وزارة المالية الإيفاء بها، بجانب استغراق فترة الصيانة لعدة أشهر، لتصنيع وجلب الإسبير من الخارج، وتابعت المصادر، أن وزارة المالية تتحمل عبئاً كبيراً، لتوفير الموارد المالية المطلوبة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هنالك نقصاً في التوليد الحراري، وقالت لـ(السوداني) إن النقص يتمثل في خروج ماكينة من محطة كوستي، بالإضافة إلى ماكينة أخرى كانت في الصيانة المبرمجة، لم تكتمل عمليات صيانتها، وأبانت أن المحطة تعتمد ٤ ماكينات، سعة كل واحدة ١٢٥ ميغاواط، ثم لتوقف البارجة التركية 150 ميقاواط، ورحجت مصادر، الأسباب لعدم الايفاء بالالتزامات المالية أو شح الوقود)، ونوهت إلى وجود وحدتين في قري خارج الخدمة لأعطال يجري العمل على إصلاحها، وتوقعت المصادر، الانتهاء من ذلك خلال اليومين القادمين، إضافة إلى الحاجة لزيادة كمية الوقود الذي يتم تدفيعه للمحطة، وأشارت المصادر، إلى أن زيادة درجات الحرارة الأيام الماضية أدت لارتفاع معدلات الاستهلاك للكهرباء .

يذكر أن التوليد المتاح في الشبكة القومية حالياً لا يتجاوز الـ(3000) ميغاواط ساعة يومياً، وأن الحوجة الحالية تقترب من الـ 5000 ميغاواط ساعة.

يشار إلى أن محطات العاملة لتوليد الكهرباء بالبلاد تشمل سد مروي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء بالبلاد، ومحطة أم دباكر الحرارية، سدي عطبرة وسيتيت، الروصيرص، سنار، البارجة التركية، محطة قري 3 ، بحري الحرارية.