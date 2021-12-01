تراجع طفيف في بعض أصناف السلع بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد الأسواق العاصمة انتعاشاً في الحركة التجارية وارتفاعاً في بعض أصناف السلع أبرزها الألبان والبصل.

وشكا عدد من المواطنين من الغلاء رغم تراجع أسعار بعض أصناف السلع.

وانتقد المواطن بسوق أمدرمان، معتز الهادي، استمرار الغلاء دون حلول جذرية، وأشار إلى تراجع طفيف في السكر عقب فتح طريق الشرق.

وقال إن سعر الكيلو (400-420) جنيهاً، وطالب الحكومة بالاهتمام بمعاش الناس.

ومن جانبه تحدث المواطن الحاج علي مؤكداً أن زيادة الأسعار صار بشكل يومي خاصة لدى تجار التجزئة بسبب رسوم ترحيل السلع، وطالب علي بإحياء الجمعيات التعاونية في كل المحليات.

وقال رئيس شعبة تجار الجملة بأمدرمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك ارتفاعاً في أسعار الألبان بسبب إعادة فرض رسوم القيمة المضافة، ووصف الحركة التجارية بالعادية، مؤكداً تراجع في أسعار السكر لـ(16) ألف جنيه لعبوة (50) كيلو، وارتفع جوال البصل إلى (50) ألف جنيه لانتهاء الموسم، والربع (3٫500) جنيه.

وأكد تاجر سلع جملة بسوق بحري، أنور الهادي تراجع بعض أصناف السلع وأبرزها الزيوت، بسبب الوفرة، مبيناً أن سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلاً بسعر (14) ألف، وسعر الرطل تراجع إلى (500) جنيه، بدلاً عن(700) جنيه، متوقعاً تراجع أسعار بعض السلع، مشيراً إلى وفرة الأصناف، وسعر شاي الغزالتين (1٫800) جنيه لعبوة (450) جراماً، أشار إلى تراجع كبير في مستوى الشراء من قبل المواطنين.

وقال تاجر سلع بالخرطوم، أحمد أدروب، إن الأسواق تشهد ازدحاماً وترقباً لتراجع الاسعار، موضحاً تراجع معظم أسعار السلع لضعف الطلب عليها، مبيناً أن سعر كيلو العدس (550) جنيهاً، وعلبة الصلصة الصغيرة (180) جنيهاً، مؤكداً ارتفاع أسعار البصل هذه الأيام، متخوفاً من حدوث ندرة فيه مع ارتفاع سعر الربع إلى (3) ألف جنيه وقابليته للزيادة.

وذكر تاجر تجزئة ببحري، فضل يعقوب، أن الأسواق تشهد هذه الأيام انتعاشاً في حركة البيع، وضعفاً في حجم الشراء .

، مبيناً أن سعر كيلو دقيق زادنا بلغ (900) جنيه وفي محلات أخرى (1000) جنيه، وأشار إلى ارتفاع أسعار الألبان لـ(200) جنيه بالتجزئة، وسعر الكيس البودرة الكبير عبوة (2) كيلو وربع (6٫5) ألف جنيه، وقال إن هنالك وفرة في عرض البضائع .