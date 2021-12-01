الغربال لـ(السوداني): اعتذر للجميع.. الهزيمة قاسية ونسعى لتصحيح الأوضاع أمام الفراعنة

الدوحة: خاص السوداني

وصف مهاجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم محمد عبد الرحمن, النتيجة أمام الجزائر بالقاسية وغير المتوقعة.

وأضاف أنّ الأهداف المُبكِّرة قصمت ظهر المنتخب وجعلت اللاعبين في حالة من عدم التركيز.

وأشار الغربال في سياق تصريحاته لـ(السوداني) إلى أنهم أمامهم ثلاثة أيام فاصلة قبل لقاء المنتخب المصري, مُشيراً إلى رغبتهم في تصحيح الأوضاع والعودة إلى الاتجاه الصحيح.

واعتذر الغربال لجماهير الكرة السودانية التي حرصت على تقديم الدعم لهم في مباراة اليوم, واعداً بتقديم الأفضل في اللقاءات المقبلة.

وخسر السودان أمام الجزائر بنتيجة كبيرة بلغت أربعة أهداف نظيفة في أولى مُواجهات كأس العرب.