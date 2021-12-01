حمدوك يُوجِّه بإجراء تحقيق حول فيديوهات اقتحام عناصر الشرطة لإحدى المستشفيات

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مدير عام قوات الشرطة بإجراء تحقيق عاجل حول فيديوهات متداولة على وسائل الإعلام ومختلف المنصات الذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لإحدى المستشفيات القابعة بمنطقة محيط مواكب أمس واعتقال أحد المرضى.

وتلقى حمدوك بمكتبه اليوم, تقريراً مفصلاً من مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد بشأن مواكب ٣٠ نوفمبر وبعض الأحداث المؤسفة التي صاحبتها.

في وقت تعهّد فيه مدير الشرطة بمتابعة أمر التحقيق حول واقعة اقتحام عناصر من الشرطة إحدى المستشفيات واعتقال مصابين من أقسام الطوارئ.

وجدّد التزامهم بالعمل وفق الدستور والقانون وبما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي، منوهاً إلى أن جميع قوات الشرطة التي كانت في محيط مواكب ٣٠ نوفمبر كان يُرافقها وكلاء نيابة, قال إنهم من يصدرون التعليمات حول رد الفعل المطلوب.

كما اطلع مدير الشرطة، حمدوك على خُططهم المستقبلية التي تهدف لتعزيز حق التعبير السلمي, وذلك بالمبادرة للتواصل مع منظمي المواكب المُعلنة للتنسيق المُسبق لضمان حماية المتظاهرين وسلامتهم.