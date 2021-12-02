مصادرة (الحواكير) حل لمشاكل القبائل !

أرقام كبيرة وأرقام جديدة لضحايا الاقتتال القبلي في دارفور، وهذه المرة من منطقة جبل مون، وهي ليست المرة الأولى، لا في دارفور أو جبل مون، وما لم تتخذ خطوات جادة على طريق الحل الجذري فلن تكون المرة الأخيرة.

إن الأسباب الظاهرة للاقتتال في دارفور، وفي غالب غرب السودان، وفي كل البلاد تعود كلها لسبب واحد هو الصراع حول الأرض.

صحيح قد يفجر الصراع أحياناً مشاكل عادية وبسيطة مثل صراع الرعاة والمزارعين أو (شكلة اتنين في السوق) أو مطاردة للصوص ماشية، وهكذا، ولكن الحنق الذي يقود للقتل من بعد على الهوية سببه الأرض، وادعاء البعض لملكيتها أكثر من الآخرين!

في دقائق يقود الخلاف البسيط للقتل والتمثيل بالجثث، ويمتد لحرق القرى واستهداف النساء واختفاء الأطفال؛ مما يعنى أن الحنق على الآخر في طوية النفس الأمارة بالسوء أكبر مما هو ظاهر، ولا أجد سبباً لذلك الحنق سوى الخلاف على ملكية الأرض.

ملكية الأرض في دارفور وغيرها من أقاليم السودان واحدة من القضايا التى قتلتها بحثاً مفاوضات جوبا وطرحت لها الحلول النظرية.

من المفارقات أن يكون قتال أهل السودان على واحد من أكثر الموارد وفرة، فلا زلنا رقم انفصال الجنوب واحدة من أكبر دول أفريقيا والوطن العربي، ومن كبريات دول العالم في مساحة الأرض، والمأهول منها والمستثمر لا يعادل ثلثها، وما يقارب ثلثي الأرض بور وبلقع، ومع ذلك يقتتل الناس على مورد يفيض ويزيد عن حاجة السكان !

سافر غرباً أو شرقاً ومر على الوسط الماهل في السودان براً أو جواً وسيكون أول وأكثر ما يلفت انتباهك هذا الامتداد المترامي من الأرض مد البصر، ولكن مع امتداد هذه الأرض الطيبة جغرافياً، فإن هناك معضلة تاريخية تجعل لكل قبيلة (حاكورة) أي أرض محتكرة يعيش عليها من غير أبنائها دائماً بصفة الأغراب المهددين بالطرد والضرب والقتل إن دعا الحال !

قالها الدكتور جبريل إبراهيم مرة، وعند واحد من صراع القبائل بدارفور اليوم، إن الأوان قد آن لتحويل حق القبائل على الأرض لحق أدبي، وهو قول حكيم لولا أن ارتفعت الأصوات والصراخ فوق الحق وفوق المنطق.

إن نزع الأرض من قبضة القبائل وإعادتها كلها بمرسوم واحد وواضح للدولة هو المدخل الصحيح لمعالجة الأزمة، حتى يصبح للكل من بعد ووفق المواطنة حق متساوى على الأرض العامة سواء في الخرطوم أو دارفور أو كردفان وحتى بورتسودان وكل الشمال والوسط.

لا بأس من بعد أن تحتفظ القبائل بحقها الأدبي، كما قال الدكتور جبريل إبراهيم، بتسمية الأرض بأسمائها على ألا يتجاوز هذا الحق الأدبي للأرض ذاتها.

لا ضير من المسميات بديار المسيرية أو الرزيقات -دار زغاوة أو دارفور ذاتها، المهم على الأرض أنها كلها في الآخر دار لكل السودانيين يتساوون في الحقوق عليها، والإفادة منها سكناً وعملاً لا يتميز عليها أحد على الآخر، فالكل على الأرض سواء بحق الوطن والمواطنة.

ما لم يتم نزع الأرض من قبضة القبائل وإعادتها للدولة فإن الأسباب الظاهرة للقتال سوف تستمر وتتطور إلى ما تصل إليه دائماً من قتل على الهوية بالأرقام الكبيرة واستهداف النساء والأطفال وحرق للقرى وتمثيل بالجثث فقط، لأن الضحايا في عرف البعض أغراب عن هذه الأرض !