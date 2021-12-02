غوتيريش: إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه “نصر مهم”

الخرطوم: السوداني

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الأربعاء، السودانيين بتغليب “الحس السليم” والقبول بالاتفاق المبرم في 21 نوفمبر الماضي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لضمان انتقال سلمي “إلى ديمقراطية حقيقية في السودان”.

وحذر غوتيريش، المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني، من تداعيات خطيرة إن استمروا في “التشكيك في هذا الحل”.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء: “أتفهم ردة فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أي حل مع الجيش”، لكن “بالنسبة لي، فإن إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهم”، وتابع: “ينبغي عليّ أن أدعو إلى الحس السليم، أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالاً فعالاً إلى الديمقراطية”.

وتوجّه المسؤول الأممي للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصًا للمطالبة بحكم مدني، محذرًا إياهم من أن “التشكيك في هذا الحل حتى وإن كنت أتفهم سخط الناس، فهو سيكون خطيراً جدًا على السودان”.

وأضاف: “ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان”.