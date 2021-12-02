وكيل وزارة العدل المُكلّف يلغي التكليفات والتنقلات بالوزارة

الخرطوم: السوداني

أصدر وكيل وزارة العدل المكلف، غانم الطيب أحمد اليوم الخميس، قرارًا قضي بإلغاء كافة التعيينات والتنقلات والتكليفات التي تمت بصورة جماعية أو فردية للمستشارين القانويين ولمنسوبي الوزارة بكافة درجاتهم بعد يوم ٢٥ أكتوبر.

وبحسب إعلام وزارة العدل، فإن القرار لحين مراجعتها وتقييمها وفقاً للقوانين واللوائح والضوابط التي تُنظِّم ذلك.

ويجئ قرار وكيل وزارة العدل المكلف بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إيقاف الإعفاءات والتعيينات وإلغاء التنقلات في الوحدات الحكومية بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

يُشار إلى أن تكليف، غانم الطيب كان بقرار رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أصدره أمس الأربعاء.