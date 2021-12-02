السَّفير البريطاني يزور صحيفة (السُّوداني) ويلتقي رئيس التحرير

الخرطوم: السُّوداني

زار اليوم؛ السَّفير البريطاني بالخرطوم المستر/ جايلز ليفر، صحيفة (السُّوداني)، والتقى برئيس التحرير عطاف محمد مختار.

وقال السَّفير جايلز: “أيِّ ديمقراطية طموحة بحاجة إلى وجود إعلام حُر”.

وتمحور النقاش بين جايلز وعطاف، حول ما يُمكن للمملكة المتحدة، بصفتها الرئيس المُشارك «للتحالف العالمي لحرية الإعلام» أن تدعم به حماية حرية الإعلام في ‎السودان.

يُذكر أنّ بريطانيا تتبنى مشروع «التحالف العالمي لحرية الإعلام»، الذي وقّع عليه السودان عبر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في سبتمبر 2019م على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. حيث دعت بريطانيا، دول العالم إلى التوقيع على تعهُّد عالمي بشأن حرية وسائل الإعلام، وحماية الصحفيين والإعلاميين، والالتزام بالعمل جماعياً كتحالف يضمن تعزيز هذه القضية.

"أي ديمقراطية طموحة بحاجةإلى وجود إعلام حر. نقاش جيد مع رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد @atafmohamed3 حول ما يمكن للمملكة المتحدة، بصفتها الرئيس المشارك للتحالف العالمي لحرية الإعلام، أن تدعم به حماية #حرية_الإعلام في #السودان." – السفير البريطاني جايلز ليفر https://t.co/WxhhPhchgO — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) December 2, 2021

وحينها هنّأت بريطانيا, الخرطوم بانضمامها لقائمة الدول المُتعهِّدة بالدفاع عن حرية الإعلام، وقالت عبر سفيرها: “حرية التعبير من أساسيات القيم الديمقراطية وتوقيع حكومة السودان على التعهُّد الدولي للدفاع عن حرية الإعلام, يُؤشِّر إلى رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق تغيير حقيقي يشمل احترام حقوق الإنسان وحق التعبير”.

وكان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تعهّد أمام الأمم المتحدة، بألّا يتعرّض أيِّ صحفي في السودان للقمع والسجن.

وطالب عطاف بضرورة عودة مشروع تأهيل وتدريب الصحفيين السودانيين، الذي كانت تقوم به بريطانيا بالسودان في الماضي، عبر مؤسسة “تومسون فاونديشن”، حتى تسهم في تدريب الصحفيين وتطوير الصَّحافة.