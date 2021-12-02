“البرهان” يحث الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني للسودان

الخرطوم: السوداني

حثّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني المطلوب للسودان لتخطي المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، السيد فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها.

في وقت دعا فيه البرهان، قطاعات الشعب السوداني لمساندة ودعم الحكومة التي سيشكلها عبد الله حمدوك خلال الفترة المقبلة، مطالباً القوى السياسية الوطنية بالبلاد استغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال في الاستعداد للانتخابات.

من جانبه، أكد رئيس بعثة يونيتامس، اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، معتبراً ان اتفاق ٢١ نوفمبر الموقع بين البرهان وحمدوك، يُعد خطوة متقدمة في اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين، منوهاً إلى الخطوات الكبيرة التي تمت في تنفيذ بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ودعا فولكر إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، مؤكداً ثقته في قدرات الدكتور حمدوك في إنجاح التحول الديمقراطي.