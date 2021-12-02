الموت يغيب الفنان الكبير (الكابلي)

الخرطوم: السوداني

غيب الموت الفنان السوداني الكبير عبد الكريم الكابلي، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال سعد، نجل الراحل الكابلي، على حسابه الرسمي بتويتر: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننقل اليكم خبر وفاة الوالد عبد الكريم الكابلي.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. إنَّا لله وإنا إلية راجعون”.

ويعد الكابلي من كبار المطربين والشعراء والملحنين والباحثين في التراث الشعبي السوداني. وقد أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأغاني الخالدة.

وللكابلي دراسات في التراث السوداني، فقد غاص فيه وطلع بالروائع من درره من أغنيات التراث. وله الكثير من الاغنيات التي تربعت على عرش الاغنيات في السودان، مثل “حبيبة عمري، أنشودة آسيا وأفريقيا، يا ضنين الوعد، أراك عصي الدمع، أكاد لا اصدق، زمان الناس، حبك للناس، يا بت ملوك النيل”.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

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