مدني النخلي: نحن ما ناس سلاح وعصاية

الخرطوم : رندة بخاري

قال الشاعر مدني النخلي لـ(النورس نيوز) إنه كشاعر يقاوم الوضع السياسي بالبلاد بالأفكار وبالكلمة والقلم، وأضاف “نحن ما ناس سلاح وعصاية، وفكرة انك تقاوم بهذه الوسائل التي اسلفت ذكرها في حد ذاتها فكرة عظيمة وتدل على فهم عميق لما يدور وفي تقديري إن ما سبب هذه الازمة هي الاطماع التي تملكت من البعض”

وكشف النخلي عن كتابته قصيدة جديدة مشابهة لأرح مارقة تقول بعض مفرداتها :

حدد لونك وامرق واضح

ما في فوارق ناس في العالي

ناس في الواطي

ناس اسياد وناس بطاطي

ناس في قصور وناس في الحر

ما لاقيه قطاطي حدد موقف وامرق عاتي.