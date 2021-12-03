لجنة مقاومة الرياض تعرض فيلم جنرالات وشعوب اليوم

وجهت لجنة مقاومة الرياض الدعوة لعرض فيلم الجزيرة الوثائقي : جنرالات وشعوب – تجارب الشعوب في اسقاط الانقلابات- اليوم، وقالت في بيان لها بصفحتها أمس: إن الجيوش في دول ما بعد الاستعمار لطالما احتكرت الوطنية والصواب لتبرير الانقلابات، والمفارقة في أنها لطالما كانت الوكيل الأجدر لتنفيذ المشاريع الإقليمية والعالمية والحفاظ على شكل موازين القوة في العالم كما هو، ما يجعل النضال ضد الانقلابات العسكرية هو نضال أُممي للتحرر من الوصاية المفروضة بالعنف ،وتحقيق إرادة الشعوب الحرة نتعلم فيه من بقية الشعوب تكتيكاتها ونعلمها من تجاربنا.

وشددت اللجنة على أن أهمية الالتزام بالاجراءات الصحية، منوهة و الى قاش بعد العرض حول نقاط القوة والضعف عند قوة الانقلاب وسبل إسقاطه.