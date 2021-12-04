الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

جدة: وكالات

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى جدة، اليوم السبت.

وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز بجدة، الأمير، خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويُواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، فبعد زيارته إلى الإمارات ثم قطر وصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، في مُستهل زيارة رسمية للسعودية.

وذكرت مصادر في قصر الإليزيه، أنّ وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدداً من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية سيرافقون ماكرون في جولته.

كما تركّز الجولة الخليجية على مُناقشة العلاقات الثنائية والعمل المُشترك الذي يخدم مصالح الدول, فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.

وأمس الجمعة، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الفرنسي ماكرون، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفُرص تنميته في مُختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المُتميِّزة التي تجمع البلدين، خاصّةً في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المُتقدِّمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافةً إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.