ضربة قوية للمنتخب السوداني قبل مباراته أمام مصر مساء اليوم

الرياضة
By alsudani 0

 

خاص: السوداني

أُصيب مدرب المنتخب الفرنسي فيلود ولاعب المنتخب أطهر الطاهر وعضو البعثة الإدارية بروف محمد جلال بفيروس كورونا، وتم حجر المدرب وأطهر وبروف بفندق إقامة المنتخب الوطني.

alsudani
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