ضربة قوية للمنتخب السوداني قبل مباراته أمام مصر مساء اليوم الرياضة By alsudani On 4 ديسمبر, 2021 1:46 م - 0 خاص: السوداني أُصيب مدرب المنتخب الفرنسي فيلود ولاعب المنتخب أطهر الطاهر وعضو البعثة الإدارية بروف محمد جلال بفيروس كورونا، وتم حجر المدرب وأطهر وبروف بفندق إقامة المنتخب الوطني. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)