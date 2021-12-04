في ثاني المواجهات بكأس العرب بالدوحة صقور الجديان تأمل التعويض  والتحليق أمام الفراعنة

الخرطوم : السوداني

يعود منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم الى الملعب من جديد بكأس العرب اليوم ( السبت) وذلك عندما يستقبل نظيره المصري في ثاني المواجهات بالبطولة التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة في هذه الايام..

وستكون مباراة مصر والسودان اليوم الأولى بينهما منذ 12 سنة،

على شرف الاحتفالية الخاصة بتكريم المنتخب المصري اثر فوزه بكاس الامم الافريقية وقتها.

وانتهت تلك المباراة بفوز المنتخب الوطني السوداني بأربعة أهداف آنذاك

ويدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم في وضعية صعبة للغاية بعد ان خسر اول مباراة له امام المنتخب الجزائري بنتيجة كبيرة بلغت اربعة اهداف نظيفة، جعلت المنتخب ولاعبيه يتعرضون الى هجوم كبير من قبل الجماهير التي حرصت على تقديم الدعم اللازم املا في ظهور مشرف خلال النسخة الجارية من البطولة.

وينتظر ان يجري المدير الفني لصقور الجديان الفرنسي فيلود تغييرات محدودة في التشكيلة التي سيخوض بها لقاء اليوم امام مصر، حيث ينتظر ان يدفع بخيار جديد في خط الدفاع بينما تبدو فرصة اللاعب اطهر الطاهر في المشاركة كبيرة للغاية للاستفادة من خبراته ومعرفته باسلوب لعب المنتخب المصري ..

تفوق تاريخي للفراعنة

ويتفوق المنتخب المصري على نظيره السوداني تاريخيا، وذلك منذ أول لقاء رسمي جمعهما في النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا (1957) حيث فاز المصريون بهدفي رأفت عطية ومحمد دياب العطار “الديبة”، مقابل هدف للسودان سجله برعي أحمد البشير.

وإجمالا لعب المنتخب المصري ضد السودان 27 مباراة: 22 مواجهة رسمية و5 وديات، حيث فاز الفراعنة في 18 مباراة مقابل 3 للسودان و6 تعادلات.

ولم يحقق المنتخب السوداني الفوز على مصر (رسميا) سوى مرتين الأولى في الدور قبل النهائي لنسخة كأس الأمم الأفريقية بالخرطوم 1970 بنتيجة 2-1، والثانية في العاصمة السودانية أيضا في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 1976، حيث فاز صقور الجديان 1-0.

وفازت مصر في كل المباريات الرسمية التالية وصولا للمباراة الأخيرة بينهما في أمم إفريقيا بغانا 2008، حين فاز الفراعنة بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع حسني عبد ربه، ومحمد أبوتريكة (هدفان).