(فيلود) في ورطة أتحاد الكرة يراقب أداء منتخبنا امام الفراعنة

قالت مصادر موثوقة لـــ(السوداني) ان الاتحاد السوداني لكرة القدم قرر منح المدرب الفرنسي فيلود فرصة اخيرة من اجل تحسين المردود الفني للمنتخب الوطني خلال النسخة الجارية من كأس العرب، وبالرغم من التكتم وعدم الحديث عن مصير الجهاز الفني سواء بالسلب او الايجاب الا ان المعلومات بطرف الصحيفة تشير الى ان عددا من اعضاء اتحاد الكرة المنتخب حديثا يقودون تيارا عريضا لاقالة المدير الفني الفرنسي وطاقمه المعاون والعمل على الاسراع في التعاقد مع طاقم فني جديد وذلك بناءً على التدني الفني المريع في المردود الفني خلال الفترة الاخيرة وهو ما انعكس بالسلب على ظهور المنتخب في المباراة الاخيرة امام الجزائر التي خسرها الصقور برباعية نظيفة .. يشار الى ان المدير الفني للمنتخب الوطني وعد بظهور جيد في لقاء اليوم امام الفراعنة واشار في الوقت نفسه الى انه يأمل من لاعبيه تعديل الصورة المهزوزة التي ظهر بها المنتخب في اللقاء الاول وكان المدير الفني قد اكد بانه سيشجع اللاعبين في كل الظروف وهو على ثقة بهم خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنتخب والتي انعكست على الظهور الاول للمنتخب امام الجزائر..