مسؤول اعلامي بالاتحاد ينفي الواقعة تضارب بشان مصادرة ” شحنة تبغ” ببعثة المنتخب بالدوحة

سادت انباء بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز السلطات القطرية لـ(50) كيلو تبغ تم احضارها مع بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم التي تشارك في فعاليات بطولة كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة .. وبالرغم من عدم تعليق البعثة الادارية المرافقة للمنتخب الوطني بشكل رسمي على الخبر الا ان عضو المكتب الاعلامي باتحاد كرة القدم عاطف السيد نفي الخبر جملة وتفصيلا واكد بان الصحفية التي روجت له لديها اجندة انتخابية كما اسماها ومضى ابعد من ذلك بالتاكيد على انها لم تحضر الى الدوحة ضمن الوفد الرسمي للمنتخب وبالتالي ما اثارته ليس صحيحا وفاجا المسؤول المشار اليه الجميع بالتاكيد على انه حضر الى الدوحة بصفته الشخصية وكان يحمل معه ( تبغا) ولم يتم حجزه او حتى تفتيش الحقيبة الخاصة به حسب قوله.