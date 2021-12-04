عبده فزع يكتب: بعد علقة محاربي الصحراء.. مطبات في طريق صقور الجديان

المنتخب (ما يطمئن) قبل كأس الأمم :

قلق كبير انتاب عشاق الكرة السودانية وجمهور المنتخب الوطني بعد رباعية منتخب الجزائر محاربي الصحراء في بطولة كأس العالم العربي بدوحة العرب ووضوح أن اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي فيلود على مجموعة محددة من اللاعبين في كل المباريات الرسمية وارتفاع متوسط أعمار اللاعبين وضعف برنامج الإعداد كان سبباً في ظهور المنتخب في أسواً حالاته الفنية بنتيجة لغياب الروح والانسجام والتناغم ووضح تأثر المنتخب بغياب صانع الألعاب التش وسيف تيري وصلاح نمر للإصابة والعلقة الجزائرية الساخنة أصابت الجماهير السودانية بالقلق نتيجة البطء الشديد الذي ظهر عليه اللاعبون وحالة عدم التركيز التي انتابت الجميع داخل أو خارج الملعب. لاعبو المنتخب لم يقدموا أي دليل علي ارتفاع مستواهم قبل مواجهتي فراعنة مصر ولبنان قبل أسابيع قليلة من نهائيات كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وضح عدم جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً والمشكلة التي تواجه المنتخب في الكاميرون ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفرنسي فيلود في تشكيلة وغياب العناصر الشابة التي تبعث الحيوية النشاط في أداء المنتخب بجانب غياب التش وسيف تيري .

ما يحدث في الساحة الكروية ينذر بموسم مظلم :

ما يحدث في الساحة الكروية السودانية في الوقت الحالي من أحداث وأزمات ينذر بموسم مظلم ويبدو أننا مقبلون على كارثة مفزعة .

شكوى مجهولة للفيفا تربك المريخ :

المفاجأة التي لم يتوقعها مسئولو نادي المريخ كانت في الشكوى المجهولة التي تلقنها لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد رئيس نادي المريخ القنصل حازم مصطفى والإذن بتجميد نشاطه بناديه وذلك إلى حين بشأن النظر في الدعوى المدفوعة ضده بشأن مصادر أمواله ….

مطلوب إعادة صياغة المنتخب :

المنتخب الوطني في حاجة إلى إعادة صياغته ورفده بالدماء الشابة من أجل تكوين وبناء منتخب للمستقبل يكون قادراً على المنافسة في البطولات المختلفة .

توابع الهزيمة الثقيلة من الجزائر مازدا مستشاراً فنياً بالمنتخب :

انقلبت الأموال علي الجهاز الفني للمنتخب باتحاد الكرة الجديد عقب الهزيمة الثقيلة امام الجزائر برباعية نظيفة في بطولة كاس العالم العربي ويتجه المسئولون باتحاد الكرة إلى تعيين الخبير محمد عبدالله مازدا المدير السابق للمنتخب مستشاراً فنياً للمنتخب لثقتهم في كفاءته وبانجازاته السابقة معه ويسمح لمازدا بصلاحيات كبيرة .

مغادرة المنتخب للبطولتين مبكراً :

لا يمكن التكهن بالمكانة التي يجب أن يصل إليها المنتخب في بطولتي مونديال العرب ومونديال إفريقيا ألا أن كل المؤشرات والدلائل تسير إلى احتمالية الخروج المبكر .

مليون دولار للاتحاد مجمدة بالكاف :

يبحث اتحاد الكرة الجديد عن مستحقات الاتحاد المجمدة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والبالغة مليون دولار نتيجة لصعوبة تحويلها للسودان في وقت سابق بسبب العقوبات الإفريقية المفروضة عليه .

تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات :

التفاصيل التي لا تسددها الآن تتلخص في رغبة رجال اتحاد الكرة الجديد في إجراء تعديلات وتغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية .

هبوط المستوى في المنتخب وأسبابه :

النقطة الأهم والتي تمثل لغزاً وعلامة استفهام كبيرة للجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم هي هبوط وتراجع مستوى لأعبي نادي القمة الكروية الهلال والمريخ الذين يمثلون الأعمدة الرئيسية والعمود الفقري للمنتخب وهذا التراجع المخيف له أسبابه التي يدركها أعضاء الجهاز الفني قبل غيرهم وتحتاج إلى علاج سريع قبل فوات الأوان .

السوباط يلتزم الحياد في الانتخابات :

موقف نادي الهلال من انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة يثير التساؤلات بعد التزام رئيس لجنة التطبيع هاشم السوباط الحياد بالرغم من مكانة الهلال وجماهيريته وتأثيره في انتخابات اتحاد الكرة عبر تاريخه بينما لم يخفِ نده المريخ موقفة الواضح في مساندة مجموعة التغيير التي فازت في الانتخابات .

كل الاحتمالات مفتوحة :

قضية جديدة أمام (كاس) :

وزادت الأعباء الملقاة علي المحكمة الدولية الرياضية (كاس) عبئاً جديداً بأزمات وقضايا الكرة السودانية بين اتحاد الكرة السابق والحالي وأزمة نادي المريخ إضافة إلى قضية أخرى في الطريق ستحدث دورياً هائلاً في الوسط الرياضي السوداني ولسان حال أعضاء المحكمة الدولية يقول (وهية ناقصة قضية جديد حيث تواصل المحكمة مداولاتها في كافة القضايا السودانية لديها وباتت كل الخيارات مفتوحة بالنسبة للقرارات التي سوف تصدرها اللجنة حيال هذه القضايا الشائكة ).

العلاج النفسي مطلوب قبل مواجهة الفراعنة :

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي هوبرت فيلود مطالب بمعالجة لاعبيه نفسياً قبل مواجهة الفراعنة المصيرية .

المخضرم الشغيل الأفضل :

المخضرم نصرالدين الشغيل كان أفضل لاعبي المنتخب أمام الجزائر رغم ارتكابه للمخالفات .

السودان ومصر الساعة السادسة اليوم :

تنتظر صقور جديان السودان 90 دقيقة أعمال شاقة أمام الفراعنة لتحديد المصير في بطولة العرب بالدوحة والتي ستقام اليوم السبت الساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان قبل مواجهته الثالثة والأخيرة أمام لبنان بالثلاثاء المقبل.