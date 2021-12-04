شكاوى لمدارس نيالا شمال من تردي البيئة التعليمية 

نيالا: محجوب حسون

اشتكى عددٌ من المدارس الابتدائية بمحلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور من تردي البيئة التعليمية المتمثلة في النقص في تسوير المدارس والإجلاس وعدم وجود مياه للشرب والحمامات.

وكشف مدير مدرسة المختار الابتدائية بالمحلية إبراهيم أبكر حسب الله، عن حاجتهم لسقف للفصل التاسع الذي تأثر بانفجارات مخزن الذخيرة قبل عدة سنين, إلى جانب أن الحمامات ليست لديها أبواب, مشيداً بخطوة المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبو سفيان عبد الله ببداية العمل لتكملة بناء السور.

فيما أشارت مديرة مدرسة المستقبل بنات صفاء مصطفى إلى أن مدرستها تحتاج لإكمال تسوير المدرسة بأسرع ما يمكن, إلى جانب عمل حمامات للمدرسة وحل مشكلة المياه، في وقت لفت فيه مدير مدرسة المدينة المنورة الابتدائية بنيالا أبكر حسن عبد الله إلى أنه يومياً يقضي ساعة كاملة راجلًا للحضور للمدرسة لعدم وجود خط مواصلات للمدرسة.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبو سفيان عبد الله محمد عقب جولة ميدانية للمدارس، التزام المحلية باستكمال أعمال الصيانة والتشييد في بقية المدارس التي لم تكتمل فيها العمل خلال شهر ديسمبر الحالي، مشيرًا إلى أنّ المحلية بها (53) مدرسة ابتدائية تم التدخل في (33) مدرسة لتأهليها وصيانتها على حساب المحلية من مواردها الذاتية في إطار تنمية المحلية وتقديم خدمات الصحة والتعليم.