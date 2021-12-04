لجنة الطوارئ الصحية تُلوِّح بالإغلاق التام للبلاد حال تنامي إصابات “كورونا”

الخرطوم: السوداني

لوّح عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطواري الصحية د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومُوجِّهات مجلس الأمن والدفاع الداعية للالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية.

جاء ذلك من خلال لقائه اليوم بمكتب وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. هيثم محمد إبراهيم، بحضور مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. خليل محمد ابراهيم ود. الفاضل محمد محمود مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية ومدير عام الطب العلاجي.

ووجّه د. عبد الباقي, وزارة الصحة الاتحادية إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامّة لمُجابهة تنامي وتحور فيروس كورونا، مؤكداً أنّ الانتشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد وأن اللجنة العليا للطوارئ تتطلع لتنفيذ هذه الموجهات.

مطالباً الجهات الحكومية والخاصة باتباع موجهات وزارة الصحة الاتحادية حتى نضمن السلامة للجميع.

ووجّه عبد الباقي, المؤسسات التعليمية بتطبيق الاحترازات الصحية والعمل معاً من أجل التصدي لوباء كوفيد – 19، داعيًا كل المواطنين للتقيُّد بالاحترازات الصحية من تباعد ولبس الكمامات وغسل الأيدي, مؤكداً على ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية.

وقال عبد الباقي إن المجلس السيادي الانتقالي بالتعاون مع مجلس الوزراء سوف يقدم كل العون لتطوير الخدمات الصحية بالبلاد, وأكد دعمه اللا محدود لوزارة الصحة الاتحادية لحل كل المشاكل التي تعترض سير الأداء, متمنياً تقدم السودان في القطاع الصحي بالخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية وفق رؤية أساسها العدالة وأن الصحة حقٌ مكفولٌ للجميع.

من جانبه, أبان وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. هيثم محمد إبراهيم، أن تقرير فيروس كورونا رقم (549) للحالات المشتبهة والمؤكدة ليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021م، أبان عن تسجيل (99) إصابة بفيروس كورونا مُؤكّدة ضمنها مسافران، منها (90) حالة بولاية الخرطوم، و(5) بنهر النيل و(4) بالشمالية.

وأوضح أن التقرير أشار إلى تسجيل (4) وفيات بولاية نهر النيل، فضلاً عن تعافي (83) حالة جديدة, موضحاً أن العدد الكلي لحالات الاشتباه منذ بداية الجائحة بلغ 83,142 منها 43,993 حالة موجبة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35,492.

وأشار إلى انتشار فيروس كوفيد – 19 بالبلاد يتطلب زيادة السعة الاستيعابية لمراكز العزل, حيث إنّ الوضع الحالي يؤكد تنامي إصابات كورونا ومراكز العزل تعمل بكل السِّعة المتوفرة لها، مؤكداً ضرورة الدعم المتواصل للمستشفيات وأقسام الطواري للقيام بالدور المنوط بها, مما يقلل خطر الإصابة بالأوبئة.

وكشف الوكيل أن التغطية باللقاحات حتى الآن وصلت إلى ٢،٨% والنسبة ضعيفة مُقارنةً بالدول التي تُحيط بالمنطقة، لافتاً الى أن منظمة الصحة العالمية توقّعت وصول السودان إلى ٢٠% حتى نهاية العام أُسوةً بالدول في المنطقة، مردفاً أن هناك فرقاً اتحادية وولائية تعمل وفق موجهات عالمية للتقصي والاستجابة لجائحة كورونا، وأكد الوكيل أن وزارته سوف تتخذ إجراءات آنية مُشدّدة في حالة ظهور انتشار مجتمعي للمرض سيؤدي إلى إغلاق المناطق التي تظهر بها حالات منعاً للانتشار.