جميع فحوصات المنتخب سلبية واعتذار من الفيفا للبعثة

الدوحة: السوداني

تسملت بعثة المنتخب الوطني في الخامسة الا ربع من مساء اليوم السبت نتائج فحص كورونا من قبل اللجنة المنظمة، وجاءت الفحوصات سلبية لكل البعثة لاعبين وجهاز فني واداريين.

وسجل وفد رسمي من الفيفا واللجنة المنظمة زيارة للبعثة يتقدمه غوردن مسؤول تطبيق بروتوكول كورونا، وايغور المنسق العام للمجموعة، وآنا من اللجنة المنظمة، زيارة للبعثة والتقوا بالرئيس المكلف للاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الاستاذ طه فكي وقدموا اعتذار رسمي حول ما صاحب عملية الفحص والتاخر في استلام النتائج والارتباك الذي صاحب الفحص الذي اكدوا ان فيه نتائج ايجابية قبل ان يتم التراجع وإجراء فحوصات تاكيدية أكدت سلامة الجميع، ووعد وفد الفيفا بإرسال خطاب رسمي بالاعتذار خلال الساعات المقبلة.

ونقل طه فكي لوفد الفيفا استياء البعثة مؤكدا ان ما حدث كان يمكن ان يقود الى اتخاذ خطوة سلبية ولكنهم تقديرا للفيفا والاتحاد القطري مستمرون في البطولة.