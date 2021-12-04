مصر تهزم السودان بخماسية في كأس العرب

الخرطوم: السوداني

اكتسح المنتخب المصري، المنتخب السوداني بخماسية نظيفة، في بطولة كأس العرب المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل أهداف المنتخب المصري أحمد رفعت في الدقيقة الرابعة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 31 وحسين فيصل في الدقيقة 57 ومحمد شريف في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من المنتخب السوداني هما ياسر مزمل وفارس عبد الله.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط، ليضمن تأهُّله لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة، فيما ظل المنتخب السوداني بلا رصيد في قاع الترتيب ليودع البطولة.