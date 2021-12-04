البرهان: لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم: (رويترز)

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرويترز في مقابلة، اليوم السبت إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مضيفا أن الموتمر الوطنى لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأى صورة من الصور.

وقال البرهان “عندما تأتي حكومة منتخبة الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي” مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.

وقال البرهان “بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين … والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي”.

وأضاف البرهان: “الموتمر الوطني لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية ونحن ملتزمون بذلك”.

وقال البرهان إنه يتوقع عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.

ومضى يقول “عندما تعود الأوضاع لطبيعتها نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر”.

كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: “لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة … ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين”.