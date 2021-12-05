تفاصيل وفاة الدكتور “هاني رسلان”

كشف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل آخر 7 أيام قضاها الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وإفريقيا، في المستشفى، قبل وفاته صباح أمس.

وقال ربيع، في تصريحات لمصراوي، إن الدكتور هاني رسلان كان محجوزا في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن الدكتور هاني رسلان قد دخل المستشفى منذ 7 أيام حيث كان يعاني من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع أنه بالإضافة إلى فيروس كورونا فقد كان الراحل يخضع للغسيل الكلوي بشكل مستمر، من حوالي أسبوع الحالة كانت متدهورة آخر 3 أيام، وكلمته قال لي مش قادر اتكلم نص دقيقة في اليوم.

وتوفى أمس، الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلين: الرحمة لفقيدنا وخالص العزاء لأسرته وكل محبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.