د. حمدوك يتسلّم رسالة من ولي العهد السعودي

الخرطوم: السوداني

تسلم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, رسالة شفهية من صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتعلّق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

جاء ذلك لدى استقبال سيادته ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء, سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السيد علي حسن بن جعفر.

تناول اللقاء, تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه, أكد السفير السعودي استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.