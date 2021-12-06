البرهان يؤكد حرص السودان على تطوير علاقاته مع الإمارات

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقاته مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

واستقبل البرهان بالخرطوم أمس، سفير أبو ظبي لدى الخرطوم، حمد محمد الجنيبي.

وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن إعلام مجلس السيادة ، فقد بحث اللقاء العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص السودان على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

ونقل البرهان خلال اللقاء، تحياته لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً للإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء .