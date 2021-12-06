الخرطوم تطالب بزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل لمقابلة الأعداد المتزايدة

الخرطوم : السوداني

طالب نائب رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم، بشرى حامد، السلطات بضرورة إصدار قرار ملزم بتطبيق الاحترازات الصحية، وذلك بعد أن أظهرت التقارير الطبية تنامي إصابات كورونا، ومطالبة إدارة مراكز العزل بزيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة الأعداد المتزايدة.

وأكد د. بشرى، عقب اجتماع لجنة الطوارئ الصحية أمس، أن ولاية الخرطوم ستعمل مع الشركاء في الحكومة الاتحادية، ومنصة كورونا، والقوات النظامية بتوفير الدعم المالي واللوجستي للخطة التي رفعتها وزارة الصحة لمجابهة كورونا.

من ناحيته قال مدير إدارة مراكز العزل بالولاية، د. محي الدين حسن حاج حمد، أن معدل الإصابة وسط المشتبه بهم خلال الأسبوع المنصرم بلغ نسبة (٧٠%)، أي وجود (٧) أشخاص مصابين من بين كل (١٠) أشخاص.

وقال إن أبرز التحديات التي تواجه مراكز العزل هي زيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة الأعداد المتزايدة، وتوفير عربات الإسعاف ومخزون الأوكسجين، ومعدات الحماية للكوادر العاملة وتوفير احتياجاتهم واحتياجات المرضى وغيرها من احتياجات الخطة التي رفعت للحكومة .