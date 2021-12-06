مناوي: وفد إماراتي سيزور دارفور خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية

الخرطوم: السوداني

اعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن وصول وفد إماراتي كبير إلى الإقليم خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبيرة من بينها ربط طريق (الفاشر ــ نيالا)، تأهيل مطار نيالا الدولي، وإنشاء مستشفيَيْنِ في الفاشر والجنينة، بجانب استثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابية وتحديثه.

ودعا مناوي، لدى مخاطبته ملتقى الإدارات الأهلية بدارفور أمس، لتكوين آلية مشتركة للإدارة الأهلية على مستوى الإقليم للعب دور شعبي وأمني يعزز السلام الاجتماعي، ويحارب ثقافة حرق القرى والاغتصاب، إلى جانب تكوين آلية حوار لمناقشة قضايا الإقليم.

ودعا مناوي الإدارة الأهلية إلى نشر ثقافة السلام في المجتمع واللجوء إلى الأجهزة الشرطية والعدلية، بدلاً عن الاستعانة بالقبيلة وحرق القرى.