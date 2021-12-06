جنوب كردفان: اشتباكات أهلية والسلطات تفرض حظر التجوال

الخرطوم: السوداني

قررت لجنة الأمن بولاية جنوب كردفان، فرض حالة حظر التجوال بمحلية أبوجبيهة ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، مع استدعاء المكونين المتنازعين من الإدارات الأهلية والأمراء والزعامات للكف عن الاقتتال وحقن الدماء .

وأكد المدير العام لشرطة جنوب كردفان، مقرر لجنة الأمن، اللواء شرطة حقوقي ياسر مضوي وقيع الله، في تصريح صحافي، أكد أن لجنة الأمن ظلت في حالة انعقاد مستمر منذ اندلاع الأحداث بمحلية أبوجبيهة.

وقال إن الأحداث ليس كما رُوج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما جاءت نتيجة لسرقة مواشٍ، وعلى إثرها وقع الاشتباك، وتدافع الفزع؛ مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من أطراف القبيلتين كنانة والحوازمة (الأسرة)، وحرق بعض المنازل بحي جبرونا وقرية أبوعلوان.

وأكد اللواء ياسر هدوء الأحوال الأمنية وبسط السيطرة وتعزيز القوة الأمنية.