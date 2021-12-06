شمال كردفان تدعو عضواً بمجلس السيادة لتدشين نفرتها الكبرى

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة، يوسف جاد كريم محمد، دعمه ومساندته للبرامج الخدمية والمبادرات المجتمعية لترسيخ دعائم الأمن ورتق النسيج الاجتماعي بولاية شمال كردفان.

واطلع جاد كريم خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس، وفد ولاية شمال كردفان، برئاسة والي الولاية المكلف، محمد إبراهيم عبد الكريم، على مجمل الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب جهود ولاية شمال كردفان لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

وأوضح والي ولاية شمال كردفان المكلف، في تصريح صحفي، أن الوفد قدّم شرحاً مفصلاً لعضو مجلس السيادة، حول مشروعات الولاية الخدمية والأمنية، وقدّم الدعوة لعضو مجلس السيادة لزيارة ولاية شمال كردفان للمشاركة في تدشين نفرتها الكبرى، والوقوف على مشروعاتها المختلفة .