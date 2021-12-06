إلغاء تراخيص (144) مشروعاً استثمارياً بالشمالية

الخرطوم: السوداني

أصدر مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية، المهندس بشرى الطيب، قراراً تم بموجبه إلغاء تراخيص وميزات وتسهيلات (144) مشروعاً استثمارياً خدمياً وصناعياً بمحلية دنقلا، مع رد منفعة الأرض المخصصة لها لحكومة السودان ممثلة في الولاية الشمالية.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) يستأنف القرار لدى والي الولاية الشمالية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويكون الاستئناف بمباني مفوضية الاستثمار.

وتقع مسؤولية تنفيذ القرار على مساعد المسجل العام للأراضي، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، ومدير الإدارة العامة للأراضي بالولاية، ومدير الإدارة العامة للمساحة، ومدير الإدارة العامة للاستثمار بمفوضية الاستثمار.