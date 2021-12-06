زيادة اللحوم الحمراء واستقرار البيضاء بالخرطوم

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد أسعار اللحوم البيضاء والمصنعة استقراراً في الأسعار وارتفاعاً في اللحوم الحمراء.

وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع أسعار الوقود؛ مما انعكس على ارتفاع الترحيل من مناطق الإنتاج، وشكا بعض التجار من الركود وقلة العرض.

وأكد تاجر لحوم بيضاء بالخرطوم، أحمد علي، في حديثه لـ( السوداني) استقرار أسعار اللحوم البيضاء بسبب الركود ووفرة العرض، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫400) جنيه، أما فراخ المزارع (1٫200) جنيه، وأشار إلى انتعاش حركة شراء اللحوم البيضاء أكثر من الحمراء لتناسب سعرها، ولفت إلى ارتفاع سعر السمك لـ(5) آلاف جنيه للكيلو بسبب نزول السمك إلى قاع البحر في فصل الشتاء وندرته بالأسواق، أما سعر كيلو السجوك فيبلغ (3) آلاف جنيه.

واشار تاجر لحوم ببحري، ناصر محمد، إلى ركود السوق وتراجع الطلب، نافياً حدوث زيادة في الأسعار ، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫400) جنيه، متوقعاً تراجعاً في الأسعار؛ نتيجة للركود، أما فراخ المزارع (1٫200) جنيه للكيلو، وسعر بيض المائدة (1٫500) جنيه للطبق، وعزا ضعف القوى الشرائية للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر/ وتراجع الدخول؛ مما انعكس على تراجع حجم المبيعات بالمتاجر.

وقال تاجر لحوم حمراء بأم درمان، أحمد السر، إن هنالك تراجعاً كبيراً في حركة الشراء، وتراجع المعروض بسبب قلة المنافسة، شاكياً من ارتفاع أسعار الترحيل، وتراجع كميات ذبح الماشية لتراجع المشتروات، مبيناً أن سعر كيلو الضأن (3) آلاف جنيه، أما سعر كيلو البقر فيبلغ (1٫800) جنيه، وسعر كيلو العجالي (2٫400) جنيه.

وقال تاجر لحوم مصنعة، خالد يحيى، إن هنالك ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء، مما انعكست على اللحوم المصنعة، وارتفاع سعر كيلو الكفتة لـ(3٫300) جنيه، والبيرقر والسجوك لـ(3٫500) جنيه.

وشكا يحيى من الركود وعزوف المواطن عن شراء اللحوم بأنواعها المصنعة والحمراء والبيضاء؛ بسبب الغلاء.