المذيعة ريان الظاهر تنضم لـ(العربية) بالخرطوم

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بعد رفضها إذاعة بيان الداخلية بسبب عدد قتلى المظاهرات.. نازك محمد يوسف: تم استيضاحي وإيقافي
الخرطوم: محاسن
عبرت مذيعة قناة (النيل الأزرق) ريان الظاهر عن سعادتها بانضمامها للعمل ضمن طاقم قناة (العربية) بمكتب الخرطوم.
وأوضحت الظاهر: (مشوار جديد عبر شاشة (العربية)، سعيدة بانضمامي للزملاء الرائعين بمكتب الخرطوم، التقيكم بإذن الله عبر مساحات (صباح العربية).
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بعد رفضها إذاعة بيان الداخلية بسبب عدد قتلى المظاهرات.. نازك محمد يوسف: تم استيضاحي وإيقافي
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