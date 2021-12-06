المذيعة ريان الظاهر تنضم لـ(العربية) بالخرطوم

الخرطوم: محاسن

عبرت مذيعة قناة (النيل الأزرق) ريان الظاهر عن سعادتها بانضمامها للعمل ضمن طاقم قناة (العربية) بمكتب الخرطوم.

وأوضحت الظاهر: (مشوار جديد عبر شاشة (العربية)، سعيدة بانضمامي للزملاء الرائعين بمكتب الخرطوم، التقيكم بإذن الله عبر مساحات (صباح العربية).