تأهباً للظهور الأخير بكأس العرب صقور الجديان تطوي ملف الفراعنة وتستعد لموقعة لبنان

الخرطوم: الدوحة: السوداني

استأنف المنتخب الوطني تحضيراته استعداداً لمواجهة لبنان الأخيرة في مسيرة صقور الجديان بكأس العرب.

وأدى المنتخب تدريباً صباح أمس على ملعب المرخية؛ استعداداً لمباراته الأخيرة في كأس العربFIFA قطر 2021، أمام منتخب لبنان التي تقام باستاد المدينة التعليمية.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي، هوبير فيلود، على تدريبات خفيفة خلال المران الذي استمر لمدة 45 دقيقة، وسيؤدي المنتخب مرانه الأخير في الثالثة والنصف من مساء اليوم .

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني للمباراة في الساعة الثانية ظهراً بملعب المباراة، بينما يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة 12:15 ظهراً، حيث سيظهر فيه المدرب هوبير فيلود، واللاعب سمؤال ميرغني.