سفارة السودان بالدوحة تحتفي بالوفد الإداري للمنتخب الوطني

احتفت سفارة السودان بدولة قطر بالبعثة الإدارية للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب، وأقامت السفارة احتفالية مصغرة بمقر السفارة، بحضور السفيرة سلوى عوض بشير القائم بأعمال السفارة، والقنصل محمد إسماعيل، والأستاذ طه فكي رئيس الاتحاد المكلف، رئيس البعثة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ شاذلي محمود، والأستاذة منال علي بشرى، إضافة إلى المهندس نصر الدين حميدتي، والبروف محمد جلال، والمهندس الفاتح باني نواب الرئيس السابقين.

وأكدت السفيرة سلوى عوض بشير استعدادها لقيادة أي مفاهمات بما يخدم رياضة كرة القدم في السودان مستقبلاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في هذا المجال وهي طريقها لتنظيم كأس العالم 2022.

وبدوره اعتبر طه فكي أن مستوى المنتخب السوداني في كأس العرب كان مخيباً للجماهير السودانية، بعد الخسارة من الجزائر ومصر، وذكر أنهم كاتحاد منتخب حديثاً سيعملون على معالجة وتصحيح الأوضاع قبل بطولة أمم أفريقيا يناير المقبل، ودعا طه فكي الجميع للوقوف خلف المنتخب الوطني حتى يستعيد توازنه في الفترة المقبلة.