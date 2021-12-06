للمرة الثامنة.. عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات وسط انتشار أمني كثيف

الخرطوم: مشاعر أحمد

للمرة الثامنة، خرج عشرات الآلاف اليوم الاثنين، في مسيرات رافضة للانقلاب العسكري، والاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في نوفمبر الماضي.

ردّد المتظاهرون اليوم ذات الشعارات منذ 25 أكتوبر، “الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة”، معلنين عن تمسكهم بذات الأهداف “لا تفاض، لا شراكة ولا شرعية”، فيما حرقوا إطارات السيارات القديمة في مناطق عدة بالخرطوم، وأغلقوا الطرق والشوارع الرئيسية.

في وقت انتشرت فيه القوات الأمنية بكثافة وسط الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في شارع القصر بالخرطوم، ووقعت عمليات كر وفر بينهما في موقف شروني.

تجمّعت مواكب في مدينة الخرطوم بحري في منطقة “المؤسسة”، المواكب جاءت من شرق النيل “الحاج يوسف” وأم درمان الذين قطعوا الجسر راجلين، فيما أغلقت القوات شارع العرضة بأم درمان قبالة شارع الأربعين.

وحمل المتظاهرون في بحري الأعلام “البنفسجية”، تضامناً مع الأشخاص ذوي الإعاقة.