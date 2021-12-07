وزارة الطاقة والنفط تضخ كميات من الجازولين والبنزين والغاز للعاصمة والولايات في الأسبوع الجاري

الخرطوم: السوداني

دفعت وزارة الطاقة والنفط، عبر الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط خلال الأسبوع الجاري، ما يزيد عن (1224) مترا مكعبا من الجازولين للولايات و(12545) مترا مكعبا من الجازولين للعاصمة و(8499) مترا مكعبا من الجازولين لقطاعات الولايات و(1953) مترا مكعبا من الجازولين لقطاعات العاصمة.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة إنها دفعت أيضًا بـ(1066) مترا مكعبا من البنزين للولايات و(16731) مترا مكعبا من البنزين للعاصمة و(410) امتار مكعبة من البنزين لقطاعات الولايات و(1485) مترا مكعبا من البنزين لقطاعات العاصمة. وبالنسبة للغاز، تم تدفيع (637) طن غاز لمخابز الولايات و(782) طن غاز منزلي للولايات و(4587) طن غاز منزلي للعاصمة.