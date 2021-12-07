شبكة الصحفيين تتضامن مع الصحفيّة “ناهد” ضد الهجمة عليها من قِبل الاتحاد العام لكرة القدم وبعض لاعبي المنتخب

الخرطوم: نزار عباس

أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين, تضامنها الكامل مع الصحفيّة ناهد بشير الباقر، في وجه الهجمة الشرسة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم السوداني وبعض لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم.

وكانت الصحفيّة قد نشرت خبراً عن مُصادرة الجمارك القطرية نحو (50) كيلو من التبغ (التمباك), كانت بحوزة بعثة المنتخب السوداني المشاركة في بطولة كأس العرب العاشرة، والتي تستضيفها قطر حالياً وحتى يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

موضحةً أن الصحفيّة تعاملت مع القضية بصورة مهنية وقامت بنشر الخبر، الأمر الذي ألّب بعض إداريي ولاعبي المنتخب عليها، وقد هَمّ اللاعب محمد عبد الرحمن بالاعتداء عليها لولا تدخل بعض الحضور بعد أن طلب التحدُّث إليها بشأن الخبر تحت مبرّر أن نشره يسيئ إلى سُمعة السودان، وطالب المدرب العام للمنتخب خالد بخيت بإبعادها عن البعثة، في تصرف غريب وغير مسؤول.

وقالت الشبكة إنها تُحيي شجاعة الصحفية, وتعرب عن أسفها وإدانتها لمحاولة الاعتداء على الصحفيّة من أجل إسكات صوتها وكسر قلمها.

وأدانت الشبكة, الموقف الذي اتخذه الاتحاد العام لكرة القدم السوداني والذي طالب هو الآخر بإبعاد الصحفيّة.

وقالت: “إنّ ما حدث يُشير إلى جهل تام برسالة الإعلام والصحافة، وتدخل سافر في عمل الصحفيّة، وتُعلن الشبكة عن مُساندتها لكل الخطوات التي اتّخذتها الصحفية من أجل حفظ حقوقها ومنها تقدمها بشكوى ضد اللاعب محمد عبد الرحمن”.

وطالبت الشبكة بتعاملٍ مُختلفٍ مع الصحفيين الذين يرافقون البعثات الرياضية, حيث أن للصحفي رسالته ومساحته التي يتحرّك فيها دُون وصايةٍ من أحدٍ.

الجدير بالذكر أنّ المنتخب الوطني تلقى هزائم كبيرة أمام المنتخب الجزائري برباعية وأمام المنتخب المصري بخمسية نظيفة, لينال غضب وسخط الوسط الرياضي.